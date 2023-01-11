В Мариуполе оккупанты демонтируют трамвайные пути

В Мариуполе захватчики оккупанты демонтаж трамвайного пути. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Чтобы закрыть тему возобновления трамвайного сообщения в Мариуполе, оккупанты начали демонтаж трамвайного пути. Это чтобы точно в первом квартале трамвай в Мариуполе удалился», - написал Андрющенко.

Он напомнил, что в мае глава группировки «ДНР» Денис Пушилин пообещал запустить трамвай до конца 2022 года.



В Мариуполе российские захватчики уничтожили почти весь городской транспорт, приобретенный за последние пять лет. Так, 259 автобусов, троллейбусов и трамваев повреждены, около 90% полностью уничтожены и не подлежат обновлению. Трамвайное депо было еще в марте уничтожено полностью. Снегоуборочная машина и другая подобная техника также уничтожена захватчиками.