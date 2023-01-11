У Маріуполі окупанти демонтують трамвайні колії

У Маріуполі загарбники окупанти демонтаж трамвайної колії. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



«Щоб закрити тему відновлення трамвайного сполучення в Маріуполі, окупанти розпочали демонтаж трамвайної колії. Це щоб точно у першому кварталі трамвай у Маріуполі пішов», - написав Андрющенко.

Він нагадав, що у травні голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін пообіцяв запустити трамвай до кінця 2022 року.



У Маріуполі російські загарбники знищили майже весь міський транспорт придбаний за останні п'ять років. Так, 259 автобусів, тролейбусів та трамваїв пошкоджено, близько 90% повністю знищено та не підлягають оновленню. Трамвайне депо було ще у березні знищено повністю. Снігоприбиральна машина та інша подібна техніка також знищено загарбниками.