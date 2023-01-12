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Оккупанты ночью атаковали Запорожье, повреждены дома и объекты инфраструктуры

12 января 2023, 08:39

Оккупанты ночью атаковали Запорожье, повреждены дома и объекты инфраструктуры

Запорожье. Фото: горсовета Запорожье. Фото: горсовета

В результате ночной ракетной атаки российских оккупантов в одном из районов Запорожья повреждения получили частные жилые дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Александр Старух.

«Объем ущерба устанавливается, на месте работают все экстренные службы. По предварительным данным, все люди целы. Также обнаружен обломок вражеской ракеты», — проинформировал Старух.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев показал последствия ночного «прилета». Он также сообщил о поврежденных и разрушенных домах.

«Все коммунальные службы уже работают на местах», — отметил Куртев.

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