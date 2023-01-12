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Окупанти вночі атакували Запоріжжя, пошкоджено будинки та об'єкти інфраструктури

12 січня 2023, 08:39

Окупанти вночі атакували Запоріжжя, пошкоджено будинки та об'єкти інфраструктури

Запоріжжя. Фото: міськради Запоріжжя. Фото: міськради

Через нічну ракетну атаку російських окупантів в одному з районів Запоріжжя пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Обсяг збитків встановлюється, на місці працюють усі екстрені служби. За попередніми даними, всі люди цілі. Також виявлено уламок ворожої ракети», — поінформував Старух.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв показав наслідки нічного «прильоту». Він також повідомив про пошкоджені та зруйновані будинки.

«Усі комунальні служби вже працюють на місцях», — зазначив Куртєв.

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