«ДНР»: В ходе обстрела Донецка один человек погиб, четверо ранены

Последствия обстрела в Донецке. Фото: Соцсети

Три человека пострадали сегодня при обстреле в Ленинском районе Донецка. Об этом заявили в штабе «территориальной обороны» группировки «ДНР».



Утверждается, что обстрел произошел в 8:50. Информация о разрушениях уточняется.



За минувшие сутки на оккупированной територии Донецкой области в результате обстрелов погиб 1 человек и еще 2 человека получили ранения.



Обновлено. Как уточнил «мэр» Донецка от группировки «ДНР», в результате обстрела Ленинского района один человек погиб и четверо были ранены.



В местном Telegram-канале отмечают, что под обстрел попала ремонтная база «Геркулес — MOLOKO». Видео 18+