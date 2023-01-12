«ДНР»: Під час обстрілу Донецька одна людина загинула, чотирьох поранено

Наслідки обстрілу у Донецьку. Фото: Соцмережі

Троє людей постраждали сьогодні під час обстрілу в Ленінському районі Донецька. Про це заявили у штабі «територіальної оборони» угруповання «ДНР».



Стверджується, що обстріл стався о 8.50. Інформація про руйнування уточнюється.



Минулої доби на окупованій території Донецької області внаслідок обстрілів загинула 1 особа і ще 2 особи отримали поранення.



Оновлено. Як уточнив «мер» Донецька від угруповання «ДНР», через обстріл Ленінського району одна людина загинула та четверо були поранені.

У місцевому Telegram-каналі зазначають, що під обстріл потрапила ремонтна база «Геркулес — MOLOKO». Відео 18+