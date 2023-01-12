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Оккупанты ударили ракетами по Лиману и Часов Яру

12 января 2023, 11:36

Оккупанты ударили ракетами по Лиману и Часов Яру

Донецкая область. Фото: полиции Донецкая область. Фото: полиции

Российская армия за минувшие сутки 21 раз обстреляла Донетчину. Есть повреждения жилья и инфраструктуры, погиб мирный житель. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.

Оккупационные войска РФ вели огонь из авиации, ЗРК «С-300», РСЗО «Град», «Смерч», артиллерии, танков, минометов по десяти населенным пунктам: пострадали Авдеевка, Бахмут, Курахово, Часов Яр, Лиман, Великая Новоселка, Бересток, Ильиновка, Новобахмутовка, Парасковиевка.

Уничтожено и повреждено 23 гражданских объекта: 15 жилых домов, админздания, помещения полицейской станции и ГСЧС, хозяйственные помещения, гаражи.

«Из авиации и артиллерии оккупанты разрушали Авдеевку. В результате артиллерийских обстрелов есть погибший в селе Парасковиевка. Пять ракет "С-300" враг направил на север Донетчины. Три ракеты попали в Лиман, повреждены четыре частных дома. Еще две ракеты попали в Часов Яр, разрушениям подверглись два многоквартирных дома и инфраструктура», — отметили в полиции.

Там добавили, что из «Смерчей» российские войска били по Ильиновке и Берестку, из «Градов» — по Великой Новоселке.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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