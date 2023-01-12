Окупанти вдарили ракетами по Лиману та Часів Яру

Донецька область. Фото: поліції

Російська армія за минулу добу 21 раз обстріляла Донеччину. Є пошкодження житла та інфраструктури, загинув мирний житель. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Донецькій області.



Окупаційні війська РФ вели вогонь з авіації, ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», «Смерч», артилерії, танків, мінометів по десяти населених пунктах: постраждали Авдіївка, Бахмут, Курахове, Часів Яр, Лиман, Велика Новосілка, Бересток, Іллінівка, Новобахмутівка, Парасковіївка.



Знищено та пошкоджено 23 цивільних об'єкти: 15 житлових будинків, адмінбудівлі, приміщення поліцейської станції та ДСНС, господарські приміщення, гаражі.



«З авіації та артилерії окупанти руйнували Авдіївку. Через артилерійські обстріли є загиблий у селі Парасковіївка. П'ять ракет "С-300" ворог спрямував на північ Донеччини. Три ракети влучили в Лиман, пошкоджено чотири приватні будинки. Ще дві ракети влучили в Часів Яр, руйнувань зазнали два багатоквартирні будинки та інфраструктура», — зазначили в поліції.



Там додали, що зі «Смерчів» російські війська били по Іллінівці та Берестці, з «Градів» — по Великій Новосілці.



Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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