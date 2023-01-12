СБУ сообщила о подозрении депутату госдумы РФ, он руководил штурмом «Азовстали». Фото: СБУ

Правоохранителями Украины сообщено о подозрении депутату госдумы РФ, командовавшему кадыровцами во время штурма «Азовстали». Об этом рассказали в СБУ.

«Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины депутата государственной думы РФ Адама Делимханова, участвовавшего в захвате Мариуполя. Чиновник входит в ближайшее окружение Кадырова. Именно по его указанию в начале полномасштабного вторжения Делимханов прибыл на временно оккупированную часть Донецкой области», - сообщили правоохранители, отметив, что на Востоке Украины подозреваемый возглавил группировку оккупационных войск, в состав которых входили отряды управления росгвардии и МИД РФ по Чеченской республике.

С февраля по май прошлого года, как рассказали в СБУ, под командованием Делимханова кадыровцы воевали против подразделений Сил обороны на восточном фронте. Было установлено, что захватчики активно участвовали в штурме металлургического комбината «Азовсталь». Кроме этого, российский депутат распространял через собственный телеграмм-канал пропагандистское видео Кадырова, где он оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины.

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Делимханову о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособничество по изменению границ территории и государственной границы Украины»); ч. 3 ст. 436-2 («Оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины»)», - отметили в СБУ, дополнив, что продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

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