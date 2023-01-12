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СБУ повідомила про підозру депутату держдуми РФ, він керував штурмом «Азовсталі»

12 січня 2023, 12:26

СБУ повідомила про підозру депутату держдуми РФ, він керував штурмом «Азовсталі»

СБУ повідомила про підозру депутату держдуми РФ, він керував штурмом «Азовсталі». Фото: СБУ СБУ повідомила про підозру депутату держдуми РФ, він керував штурмом «Азовсталі». Фото: СБУ

Правоохоронцями України повідомлено про підозру депутату держдуми РФ, який командував кадирівцями під час штурму «Азовсталі». Про це розповіли в СБУ.

«Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата державної думи рф Адама Делімханова, який брав участь у захопленні Маріуполя. Посадовець входить до найближчого оточення Кадирова. Саме за його вказівкою на початку повномасштабного вторгнення Делімханов прибув до тимчасово окупованої частини Донецької області», - повідомили правоохоронці, зазначивши, що на Сході України підозрюваний очолив угруповання окупаційних військ, до складу яких входили загони управління росгвардії та МЗС РФ у Чеченській республіці.

З лютого до травня минулого року, як розповіли в СБУ, під командуванням Делімханова кадировці воювали проти підрозділів Сил оборони на східному фронті. Було встановлено, що загарбники брали активну участь у штурмі металургійного комбінату «Азовсталь». Окрім цього, російський депутат розповсюджував через власний телеграм-канал пропагандистське відео Кадирова, де він виправдовує збройну агресію РФ проти України.

«На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Делімханову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво у зміні меж території та державного кордону України»); ч. 3 ст. 436-2 («Виправдовування, визнання правомірної збройної агресії російської федерації проти України»)», - зазначили в СБУ, доповнивши, що продовжуються комплексні заходи щодо притягнення його до відповідальності.

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