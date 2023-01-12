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Решение по Соледару будет принято в ближайшее время, заявили в ВСУ

12 января 2023, 13:01

Решение по Соледару будет принято в ближайшее время, заявили в ВСУ

В Соледаре продолжаются тяжелые бои, российские силы несут потери. Об этом в комментарии «РБК-Украина» заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Наши воины проявляют огромный героизм, мужество, профессионализм, слаженность и стойкость. Сейчас вопрос Соледара на контроле у всего командования Вооруженных сил, Главнокомандующего, командующего Восточной группировкой войск», — сказал он.

Кроме того военный напомнил, что после боев и отступления украинских войск из Северодонецка и Лисичанска Луганской области, истощив армию РФ, оккупанты планировали быстро пойти дальше, но уже полгода они не могут это сделать. Российские захватчики сосредотачивают усилия именно на Бахмутском направлении, по его оценке, чтобы полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области.

Череватый также рассказал, что в войне допускаются разные маневры, и командование сейчас пытается выбрать тактику на этом направлении максимально правильную со стратегической и тактической точки зрения.

«Сейчас ситуация на этом направлении тщательно мониторится, чтобы принять решение, которое позволит укрепить нашу оборону, не потерять много личного состава и нанести при этом мощный удар противнику. Каким будет это решение - думаю, наши руководители примут его в ближайшие дни», — добавил военный.

РФ, как рассказал Череватый, пытается всеми силами захватить Соледар, чтобы одержать хоть какую-то победу «на земле» после ряда неудач: отступления с севера Украины, бегства из Харьковской области и Херсона.

«Они страдают от системных ударов по инфраструктуре, по логистике. Грубо говоря, они также несут потери и перед внутренней аудиторией, а еще больше - перед внешней аудиторией. Поэтому им нужно демонстрировать хоть какой-нибудь успех. Они надеются, что, пройдя Бахмут, им удастся двигаться дальше», - подчеркнул спикер.

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