Рішення щодо Соледара буде ухвалено найближчим часом, заявили у ЗСУ

У Соледарі тривають важкі бої, російські сили зазнають втрат. Про це в коментарі «РБК-Україна» заявив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Наші воїни проявляють величезний героїзм, мужність, професійність, злагодженість та стійкість. Зараз питання Соледару на контролі в усього командування Збройних сил, Головнокомандувача, командувача Східним угрупованням військ», — сказав він.



Крім того військовий нагадав, що після боїв та відступу українських військ із Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області, виснаживши армію РФ, окупанти планували швидко піти далі, але вже півроку вони не можуть це зробити. Російські загарбники зосереджують зусилля саме на Бахмутському напрямку, за його оцінкою, аби повністю окупувати Луганську та Донецьку області.

Череватий також розповів, що у війні допускаються різні маневри, і командування зараз намагається вибрати тактику на цьому напрямі максимально правильну зі стратегічної та тактичної точки зору.



«Зараз ситуація на цьому напрямку ретельно моніториться, щоб ухвалити рішення, яке дозволить укріпити нашу оборону, не втратити багато особового складу і нанести при цьому потужний удар противнику. Яким буде це рішення - думаю, наші керівники приймуть його найближчими днями», - додав військовий.

РФ, як розповів Череватий, намагається всіма силами захопити Соледар, щоб здобути хоч якусь перемогу «на землі» після низки невдач: відступу з півночі України, втечі з Харківської області та Херсона.

«Вони потерпають від системних ударів по інфраструктурі, по логістиці. Грубо кажучи, вони також несуть втрати і перед внутрішньою аудиторією, а ще більше - перед зовнішньою аудиторією. Тому їм потрібно демонструвати хоч якийсь успіх. Вони сподіваються, що, пройшовши Бахмут, їм вдасться рухатися далі», - наголосив речник.

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