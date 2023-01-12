Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Рішення щодо Соледара буде ухвалено найближчим часом, заявили у ЗСУ

12 січня 2023, 13:01

Рішення щодо Соледара буде ухвалено найближчим часом, заявили у ЗСУ

У Соледарі тривають важкі бої, російські сили зазнають втрат. Про це в коментарі «РБК-Україна» заявив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Наші воїни проявляють величезний героїзм, мужність, професійність, злагодженість та стійкість. Зараз питання Соледару на контролі в усього командування Збройних сил, Головнокомандувача, командувача Східним угрупованням військ», — сказав він.

Крім того військовий нагадав, що після боїв та відступу українських військ із Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області, виснаживши армію РФ, окупанти планували швидко піти далі, але вже півроку вони не можуть це зробити. Російські загарбники зосереджують зусилля саме на Бахмутському напрямку, за його оцінкою, аби повністю окупувати Луганську та Донецьку області.

Череватий також розповів, що у війні допускаються різні маневри, і командування зараз намагається вибрати тактику на цьому напрямі максимально правильну зі стратегічної та тактичної точки зору.

«Зараз ситуація на цьому напрямку ретельно моніториться, щоб ухвалити рішення, яке дозволить укріпити нашу оборону, не втратити багато особового складу і нанести при цьому потужний удар противнику. Яким буде це рішення - думаю, наші керівники приймуть його найближчими днями», - додав військовий.

РФ, як розповів Череватий, намагається всіма силами захопити Соледар, щоб здобути хоч якусь перемогу «на землі» після низки невдач: відступу з півночі України, втечі з Харківської області та Херсона.

«Вони потерпають від системних ударів по інфраструктурі, по логістиці. Грубо кажучи, вони також несуть втрати і перед внутрішньою аудиторією, а ще більше - перед зовнішньою аудиторією. Тому їм потрібно демонструвати хоч якийсь успіх. Вони сподіваються, що, пройшовши Бахмут, їм вдасться рухатися далі», - наголосив речник.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні.

Ще за темою

Інше
Війна
Місця
Бахмут Соледар

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:47
Війська РФ на Луганщині влаштовують провокації з українською військовою формою — ЦНС
15:18
У центрі Маріуполя окупанти знесли «будинок із годинником»
14:13
У Горлівці показали ціни на продукти в супермаркеті
12:26
СБУ повідомила про підозру депутату держдуми РФ, він керував штурмом «Азовсталі»
10:59
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька одна людина загинула, чотирьох поранено
23:04
Головні події в окупації 11 січня
21:54
Найманці «ЧВК Вагнер» вбили британського волонтера в Соледарі
20:53
У Маріуполі окупанти демонтують трамвайні колії
20:35
Пригожин заявив про «повну зачистку» Соледара. Українська влада цього не підтверджує
17:39
У «ЛНР» заявили, що за грудень на Луганщині загинуло 13 людей
17:00
«ДНР»: Мирний житель постраждав під час обстрілу Макарівки
11:41
«ДНР»: У Горлівці снаряд влучив у будинок, поранено чоловіка
11:23
«ЛНР»: У Сватовому двоє немовлят потрапили до лікарні з переохолодженням, одне з них померло
10:56
Зруйноване ударом училище в Макіївці показали з дрона
08:49
«ДНР» заявила про одну жертву обстрілів і 12 поранених
Всі новини
15:47
Війська РФ на Луганщині влаштовують провокації з українською військовою формою — ЦНС
15:18
У центрі Маріуполя окупанти знесли «будинок із годинником»
15:05
В «Укренерго» показали наслідки обстрілу армією РФ однією з підстанцій України
14:45
Мінреінтеграції: ДНК-експертиза тіл загиблих у Оленівці українських військовополонених ще не закінчена
14:14
ДТЕК частково повернув у роботу Трифонівську СЕС у Херсонську область
14:13
У Горлівці показали ціни на продукти в супермаркеті
13:40
У Генштабі вважають некоректним оцінювати, скільки відсотків Соледара контролюють ЗСУ
13:36
РФ, ймовірно, готує нову масовану ракетну атаку — ЗСУ
13:14
В Україні відновили більше половини зруйнованих та пошкоджених об'єктів інфраструктури
13:01
Рішення щодо Соледара буде ухвалено найближчим часом, заявили у ЗСУ
12:44
Деякі люди все ще чекають на «русский мир»: Мер Слов'янська про вплив пропаганди
12:26
СБУ повідомила про підозру депутату держдуми РФ, він керував штурмом «Азовсталі»
12:07
WSJ: РФ втягує Україну в битву за Бахмут на своїх умовах
11:57
У дев'яти областях України застосовуються аварійні відключення електроенергії
11:48
За добу через обстріли в Україні загинули двоє мирних жителів, вісім поранено
Всі новини
ВІДЕО
Наслідки обстрілу у Донецьку. Фото: Соцмережі «ДНР»: Під час обстрілу Донецька одна людина загинула, чотирьох поранено
12 січня, 10:59
Мільярди — на війну: Економіка РФ переходить на військові рейки ► Мільярди — на війну: Економіка РФ переходить на військові рейки ►
12 січня, 00:00
Львів. Фото: ОП Зеленський, Дуда та Науседа підписали спільну декларацію у Львові
11 січня, 16:01

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама