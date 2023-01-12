В Украине восстановили более половины разрушенных и поврежденных объектов инфраструктуры

В Украине возобновлено более 55% энергетической инфраструктуры, уничтоженной и поврежденной российским агрессором. Об этом сообщил глава «Нафтогаз» Алексей Чернышов.



По его словам, там, где это позволяет ситуация, жилье, больницы, школы и детсады обеспечены теплом в полном объеме.



«Как бы враг не хотел, чтобы мы замерзли, этого не произойдет. Мы с вами уже прошли первую половину тяжелейшего в истории Украины отопительного сезона. Обязательно пройдем и другую», – резюмировал он.



Энергосистема Украины подверглась 11 ракетным и 14 беспилотным атакам российской армии.