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В Украине восстановили более половины разрушенных и поврежденных объектов инфраструктуры

12 января 2023, 13:14

В Украине восстановили более половины разрушенных и поврежденных объектов инфраструктуры

В Украине возобновлено более 55% энергетической инфраструктуры, уничтоженной и поврежденной российским агрессором. Об этом сообщил глава «Нафтогаз» Алексей Чернышов.

По его словам, там, где это позволяет ситуация, жилье, больницы, школы и детсады обеспечены теплом в полном объеме.

«Как бы враг не хотел, чтобы мы замерзли, этого не произойдет. Мы с вами уже прошли первую половину тяжелейшего в истории Украины отопительного сезона. Обязательно пройдем и другую», – резюмировал он.

Энергосистема Украины подверглась 11 ракетным и 14 беспилотным атакам российской армии.

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