В Україні відновили більше половини зруйнованих та пошкоджених об'єктів інфраструктури

В Україні відновлено понад 55% енергетичної інфраструктури, знищеної та пошкодженої російським агресором. Про це повідомив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов.



За його словами, там, де це дозволяє ситуація, житло, лікарні, школи та дитсадки забезпечені теплом у повному обсязі.



«Хоч би ворог не хотів, щоб ми замерзли, цього не станеться. Ми з вами вже пройшли першу половину найважчого в історії України опалювального сезону. Обов'язково пройдемо та іншу», – резюмував він.



Енергосистема України зазнала 11 ракетних та 14 безпілотних атак російської армії.