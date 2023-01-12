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В Україні відновили більше половини зруйнованих та пошкоджених об'єктів інфраструктури

12 січня 2023, 13:14

В Україні відновили більше половини зруйнованих та пошкоджених об'єктів інфраструктури

В Україні відновлено понад 55% енергетичної інфраструктури, знищеної та пошкодженої російським агресором. Про це повідомив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

За його словами, там, де це дозволяє ситуація, житло, лікарні, школи та дитсадки забезпечені теплом у повному обсязі.

«Хоч би ворог не хотів, щоб ми замерзли, цього не станеться. Ми з вами вже пройшли першу половину найважчого в історії України опалювального сезону. Обов'язково пройдемо та іншу», – резюмував він.

Енергосистема України зазнала 11 ракетних та 14 безпілотних атак російської армії.

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