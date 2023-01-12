В Херсонской области в ходе обстрела погиб мужчина, женщина получила ранения - ОВА

В поселке Янтарный Херсонской области в результате очередного обстрела российских оккупантов погиб 27-летний мужчина, пострадала 47-летняя женщина. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.



«Вражеский снаряд попал в жилой дом. От полученных ранений на месте погиб 27-летний мужчина. Также пострадала 47-летняя женщина, ее с осколочными ранениями доставили в больницу, где врачи оказывают ей необходимую помощь», - сообщил он.



Вчера в Херсоне в результате российских обстрелов пострадала работница перинатального центра. Женщина получила легкие ранения.