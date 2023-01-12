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В Херсонской области в ходе обстрела погиб мужчина, женщина получила ранения - ОВА

12 января 2023, 16:21

В Херсонской области в ходе обстрела погиб мужчина, женщина получила ранения - ОВА

В поселке Янтарный Херсонской области в результате очередного обстрела российских оккупантов погиб 27-летний мужчина, пострадала 47-летняя женщина. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

«Вражеский снаряд попал в жилой дом. От полученных ранений на месте погиб 27-летний мужчина. Также пострадала 47-летняя женщина, ее с осколочными ранениями доставили в больницу, где врачи оказывают ей необходимую помощь», - сообщил он.

Вчера в Херсоне в результате российских обстрелов пострадала работница перинатального центра. Женщина получила легкие ранения.

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