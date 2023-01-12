У селищі Янтарний на Херсонщині внаслідок чергового обстрілу російських окупантів загинув 27-річний чоловік, постраждала 47-річна жінка. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.



«Ворожній снаряд влучив у житловий будинок. Від поранень на місці загинув 27-річний чоловік. Також постраждала 47-річна жінка, її з осколковими пораненнями доправили до лікарні, де лікарі надають їй необхідну допомогу», - повідомив він.



Нагадаємо, вчора у Херсоні внаслідок російських обстрілів постраждала працівниця перинатального центру. Жінка дістала легкі поранення.