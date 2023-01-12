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На Херсонщині під час обстрілу загинув чоловік, жінка отримала поранення — ОВА

12 січня 2023, 16:21

На Херсонщині під час обстрілу загинув чоловік, жінка отримала поранення — ОВА

У селищі Янтарний на Херсонщині внаслідок чергового обстрілу російських окупантів загинув 27-річний чоловік, постраждала 47-річна жінка. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

«Ворожній снаряд влучив у житловий будинок. Від поранень на місці загинув 27-річний чоловік. Також постраждала 47-річна жінка, її з осколковими пораненнями доправили до лікарні, де лікарі надають їй необхідну допомогу», - повідомив він.

Нагадаємо, вчора у Херсоні внаслідок російських обстрілів постраждала працівниця перинатального центру. Жінка дістала легкі поранення.

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