Эрдоган рассчитывает поговорить с Путиным и Зеленским о гуманитарном коридоре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные разговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным 13-14 января. Об этом сообщает издание Ahaber.



По словам главного омбудсмена Турции Шерефа Малкоча, главной темой переговоров станет открытие гуманитарного коридора для раненых в результате боевых действий в Турцию.



«Мы хотим приложить усилия, чтобы открыть гуманитарный коридор. Я сделал предложение нашему президенту. Он приветствовал это. Они приступили к необходимой работе под руководством нашего президента», - сказал он.



Анкара предлагала открыть гуманитарный коридор, через который раненых в результате боевых действий будут транспортироваться на лечение в Турцию.