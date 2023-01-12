Ердоган розраховує поговорити з Путіним та Зеленським про гуманітарний коридор

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган має намір провести телефонні розмови з лідером України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним 13-14 січня. Про це повідомляє видання Ahaber.



За словами головного омбудсмена Туреччини Шерефа Малкоча, головною темою переговорів стане відкриття гуманітарного коридору для поранених у результаті бойових дій до Туреччини.



«Ми хочемо докласти зусиль, щоб відкрити гуманітарний коридор. Я зробив пропозицію до нашого президента. Він привітав це. Вони розпочали необхідну роботу під керівництвом нашого президента», - сказав він.



Анкара пропонувала відкрити гуманітарний коридор, через який поранених внаслідок бойових дій транспортуватимуться на лікування до Туреччини.