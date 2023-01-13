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Обстрелы на Донетчине: Двое погибших и двое раненых

13 января 2023, 08:17

Обстрелы на Донетчине: Двое погибших и двое раненых

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли два мирных жителя: в Благодатном и Авдеевке. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

Еще двое гражданских ранены: в Соледаре и Клещеевке.

По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1299 мирных жителей. 2842 человека получили ранения. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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