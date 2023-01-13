Обстріли на Донеччині: Двоє загиблих і двоє поранених

На підконтрольній українській владі частині Донеччини за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинуло двоє мирних жителів: у Благодатному та Авдіївці. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Ще двох цивільних поранено: у Соледарі та Кліщіївці.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинуло 1299 мирних жителів. 2842 людини дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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