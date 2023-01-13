«ЛНР»: На берегу реки Северский Донец подорвался мужчина

В оккупированном Желтом Славяносербского района мужчина лишился ноги в результате подрыва взрывного устройства. Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР».



Инцидент произошел днем 12 января на берегу реки Северский Донец.



«В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве пострадал мужчина 1971 года рождения. Пострадавший госпитализирован в Луганскую республиканскую клиническую больницу с диагнозом "минно-взрывная травма, ампутация левой стопы"», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что ранее тяжелые ранения в результате подрыва взрывного устройства при вылове рыбы в Славяносербском районе получили мужчины 1965 и 1970 годов рождения. Также в районе Желтого пострадал 54-летний местный житель, рыбачивший на реке, и сотрудник МЧС России, разминировавший территорию вдоль линии электропередач.