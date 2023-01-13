«ЛНР»: На березі річки Сіверський Донець підірвався чоловік

В окупованому Жовтому Слов'яносербського району чоловік втратив ногу через підрив вибухового пристрою. Про це повідомляє так зване «МНС ЛНР».



Інцидент стався вдень 12 січня на березі річки Сіверський Донець.



«Через підрив на невідомому вибуховому пристрої постраждав чоловік 1971 року народження. Потерпілого госпіталізовано до Луганської республіканської клінічної лікарні з діагнозом "мінно-вибухова травма, ампутація лівої стопи"», — йдеться в повідомленні.



Також наголошується, що раніше важкі поранення через підрив вибухового пристрою під час вилову риби в Слов'яносербському районі отримали чоловіки 1965 і 1970 років народження. Також у районі Жовтого постраждав 54-річний місцевий житель, який рибалив на річці, і співробітник МНС Росії, який розміновував територію вздовж лінії електропередач.