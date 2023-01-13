Обстрелы на Донетчине: Ситуация на четырех направлениях

Донецкая область. Фото: ОВА

В Донецкой области ночью и утром российские силы не прекращали обстрелы по всей линии фронта. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



На Волновахском направлении под огонь попали Угледар и села громады: в Новоукраинке повреждены три дома, в Богоявленке — один.



На Донецком направлении продолжаются обстрелы Кураховской громады: в Курахово повреждены три дома, в Кураховке — предприятие. В Авдеевке ночью были одиночные обстрелы, а утром — обстрел из РСЗО «Град» и артиллерии. Накануне в городе погиб один гражданский. Также поврежден дом в Тоненьком Очеретинской громады и Максимильяновке Марьинской громады.



На Горловском направлении продолжаются интенсивные обстрелы Соледара и Парасковиевки. В Бахмутской громаде ранен один человек в Клещеевке, поврежден дом в Хромовом. В Константиновке попал в здание бывшего института.



На Лисичанском направлении более 30 «прилетов» зафиксировано в Торском и Заречном Лиманской громады, также громко было в Северске и Серебрянке.

Смотрите также:



