Обстрелы на Донетчине: Ситуация на четырех направлениях

В Донецкой области ночью и утром российские силы не прекращали обстрелы по всей линии фронта. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.
На Волновахском направлении под огонь попали Угледар и села громады: в Новоукраинке повреждены три дома, в Богоявленке — один.
На Донецком направлении продолжаются обстрелы Кураховской громады: в Курахово повреждены три дома, в Кураховке — предприятие. В Авдеевке ночью были одиночные обстрелы, а утром — обстрел из РСЗО «Град» и артиллерии. Накануне в городе погиб один гражданский. Также поврежден дом в Тоненьком Очеретинской громады и Максимильяновке Марьинской громады.
На Горловском направлении продолжаются интенсивные обстрелы Соледара и Парасковиевки. В Бахмутской громаде ранен один человек в Клещеевке, поврежден дом в Хромовом. В Константиновке попал в здание бывшего института.
На Лисичанском направлении более 30 «прилетов» зафиксировано в Торском и Заречном Лиманской громады, также громко было в Северске и Серебрянке.
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