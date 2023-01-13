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Обстріли на Донеччині: Ситуація на чотирьох напрямках

13 січня 2023, 11:12

Обстріли на Донеччині: Ситуація на чотирьох напрямках

Донецька область. Фото: ОВА Донецька область. Фото: ОВА

У Донецькій області вночі та вранці російські сили не припиняли обстріли по всій лінії фронту. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

На Волноваському напрямку під вогонь потрапили Вугледар і села громади: у Новоукраїнці пошкоджено три будинки, у Богоявленці — один.

На Донецькому напрямку тривають обстріли Курахівської громади: у Кураховому пошкоджено три будинки, у Курахівці — підприємство. В Авдіївці вночі були поодинокі обстріли, а вранці — обстріл із РСЗВ «Град» та артилерії. Напередодні в місті загинув один цивільний. Також пошкоджено будинок у Тоненькому Очеретинської громади та Максимільянівці Мар'їнської громади.

На Горлівському напрямку тривають інтенсивні обстріли Соледара та Парасковіївки. У Бахмутській громаді поранено одну людину в Кліщіївці, пошкоджено будинок у Хромовому. У Костянтинівці влучив у будівлю колишнього інституту.

На Лисичанському напрямку понад 30 «прильотів» зафіксовано в Торському та Зарічному Лиманської громади, також гучно було в Сіверську та Серебрянці.

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