Коллаборанты из Сватово и Кременной бегут в другие населенные пункты — Луганская ОВА

Коллаборанты из Сватово и Кременной бегут в другие временно оккупированные населенные пункты Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Он отметил, что бегущие из Сватово и Кременной понимают неизбежность деоккупации.

«Белогоровка полностью под нашим контролем. Вражеские атаки там каждый день отражаются», - заявил глава Луганской ОВА.

По данным Гайдая, на направление Сватово-Кременная российская армия продолжает перебрасывать живую силу. Кроме того, Гайдай рассказал, что в селах, которые захватили оккупанты вдоль линии фронта, дома стоят пустыми, так как всех отправляют воевать. По оценке главы Луганской ОВА, армия РФ «проседает» на этом направлении и зарывается в «норы», а ВСУ продвигаются.

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