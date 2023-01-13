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Колаборанти зі Сватового та Кремінної біжать в інші населені пункти — Луганська ОВА

13 січня 2023, 11:22

Колаборанти зі Сватового та Кремінної біжать в інші населені пункти — Луганська ОВА

Колаборанти зі Сватового та Кремінної біжать до інших тимчасово окупованих населених пунктів Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що ті, хто біжить зі Сватового та Кремінної, розуміють неминучість деокупації.

«Білогорівка повністю під нашим контролем. Ворожі атаки там щодня відбиваються», - заявив голова Луганської ОВА.

За даними Гайдая, на напрямок Сватово-Кремінна російська армія продовжує перекидати живу силу. Крім того, Гайдай розповів, що у селах, які захопили окупанти вздовж лінії фронту, будинки стоять порожніми, бо всіх відправляють воювати. За оцінкою голови Луганської ОВА, армія РФ «просідає» на цьому напрямку і заривається в «нори», а ЗСУ просуваються.

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