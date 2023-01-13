Национальное военное мемориальное кладбище начнут строить весной — Минветеранов

В Минветеранов рассчитывают начать строительство Национального военного мемориального кладбища весной 2023 года. Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун.

По его словам, будет объявлен архитектурный конкурс, после чего победивший план-проект мемориального кладбища опубликуют.



«Небольшие эскизы и наброски есть. Мы планируем сделать его наподобие Арлингтонского кладбища (в пригороде Вашингтона, США — ред). Все нормативно-правовые акты приняты Кабинетом министров относительно однообразности захоронений, однообразности надгробных табличек», — сказал Порхун.



Он также сообщил, что детальной сметы пока нет, ее напишут после выбора проекта. Пока что на предпроектную документацию и на первые шаги в бюджете заложено 32 миллиона гривен.



Национальное военное мемориальное кладбище планировали разместить на территории урочища «Лысая Гора» в Киеве. При этом природоохранная организация «Киевский эколого-культурный центр» предложила пять иных участков земли. В госбюджете на текущий год заложено 65 миллионов гривен на строительство и содержание кладбища.