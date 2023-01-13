Національне військове меморіальне кладовище почнуть будувати навесні — Мінветеранів

У Мінветеранів розраховують розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища навесні 2023 року. Про це в ефірі телемарафону розповів перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.



За його словами, буде оголошено архітектурний конкурс, після чого план-проєкт меморіального кладовища, який переможе, опублікують.



«Невеликі ескізи та начерки є. Ми плануємо зробити його на кшталт Арлінгтонського кладовища (у передмісті Вашингтона, США — ред). Усі нормативно-правові акти ухвалені Кабінетом міністрів щодо одноманітності поховань, одноманітності надгробних табличок», — сказав Порхун.



Він також повідомив, що детального кошторису поки немає, його напишуть після вибору проєкту. Поки що на передпроєктну документацію та на перші кроки в бюджеті закладено 32 мільйони гривень.



Національне військове меморіальне кладовище планували розмістити на території урочища «Лиса Гора» в Києві. Водночас природоохоронна організація «Київський еколого-культурний центр» запропонувала п'ять інших ділянок землі. У держбюджеті на поточний рік закладено 65 мільйонів гривень на будівництво та утримання кладовища.