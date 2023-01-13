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Курахово попало под массированный обстрел

Обновлено
13 января 2023, 15:49

Курахово попало под массированный обстрел

Курахово. Фото: ОВА Курахово. Фото: ОВА

В Курахово Донецкой области прозвучали три мощных взрыва. Об этом сообщают местные жители.

Отмечается, что после «прилетов» начался пожар, в небо поднимается столб густого черного дымы. Люди предполагают, что попадание — в одно из коммунальных предприятий. Также сообщают о «прилетах» в частном секторе. В Telegram публикуют фото с места событий.

Как сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, в результате массированного обстрела Курахово ранен один человек. В городе повреждены как минимум восемь частных домов и четыре многоэтажки. Один из снарядов попал на территорию коммунального предприятия.

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