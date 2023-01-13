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Курахове потрапило під масований обстріл

Оновлено
13 січня 2023, 15:49

Курахове потрапило під масований обстріл

Курахове. Фото: ОВА Курахове. Фото: ОВА

У Кураховому Донецької області пролунали три потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі.

Зазначається, що після «прильотів» почалася пожежа, у небо підіймається стовп густого чорного диму. Люди припускають, що влучання — в одне з комунальних підприємств. Також повідомляють про «прильоти» в приватному секторі. У Telegram публікують фото з місця подій.

Як повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, через масований обстріл Курахового поранено одну людину. У місті пошкоджено щонайменше вісім приватних будинків і чотири багатоповерхівки. Один зі снарядів влучив на територію комунального підприємства.

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