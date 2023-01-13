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«Лодка и так качается»: На фоне боев за Соледар разгорелся конфликт Минобороны РФ с ЧВК «Вагнер»

13 января 2023, 15:20

«Лодка и так качается»: На фоне боев за Соледар разгорелся конфликт Минобороны РФ с ЧВК «Вагнер»

На фоне боев за Соледар Донецкой области в России произошел медийный конфликт между Минобороны и ЧВК «Вагнер».

Основатель ЧВК Евгений Пригожин не стал прямо комментировать сообщения Минобороны РФ о том, что российские силы при участии ВДВ 12 января захватили Соледар.

«Все ваши вопросы, безусловно, отдают дань уважения бойцам, которые участвовали в героическом взятии Соледара. И на эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас. Лодка и так качается. С уважением отношусь к вашему вниманию, но, надеюсь, вы поймете, почему я промолчал», — привела слова Пригожина его пресс-служба.

Такой ответ он дал на множество разных вопросов журналистов, в том числе о Соледаре.



13 января Минобороны РФ заявило о том, что полностью «установило контроль» над Соледаром. В сообщении ведомства отмечалась роль ВДВ, бойцы которой якобы блокировали город с северной и южной сторон. При этом в сводке не упоминалась ЧВК «Вагнер», говорилось лишь о неких «штурмовых отрядах».

Украинская сторона заявила, что бои в Соледаре продолжаются.

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