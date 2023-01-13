«Човен і так хитається»: На тлі боїв за Соледар розгорівся конфлікт Міноборони РФ з ПВК «Вагнер»

На тлі боїв за Соледар Донецької області в Росії стався медійний конфлікт між Міноборони та ПВК «Вагнер».



Засновник ПВК Євген Пригожин не став прямо коментувати повідомлення Міноборони РФ про те, що російські сили за участю ВДВ 12 січня захопили Соледар.



«Усі ваші запитання, безумовно, віддають данину поваги бійцям, які брали участь у героїчному взятті Соледара. І на ці запитання, безумовно, відповіді будуть потрібні, але не зараз. Човен і так хитається. З повагою ставлюся до вашої уваги, але, сподіваюся, ви зрозумієте, чому я промовчав», — навела слова Пригожина його пресслужба.



Таку відповідь він дав на безліч різних запитань журналістів, зокрема про Соледар.





13 січня Міноборони РФ заявило про те, що повністю «встановило контроль» над Соледаром. У повідомленні відомства наголошували на ролі ВДВ, бійці якої нібито блокували місто з північного і південного боків. Водночас у зведенні не згадувалася ПВК «Вагнер», йшлося лише про якісь «штурмові загони».



Українська сторона заявила, що бої в Соледарі тривають.



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