Лубинец передал Москальковой списки украинцев, которые могут быть в России

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провел третий раунд переговоров с представительницей страны-агрессора РФ Татьяной Москальковой в Турции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.



По его словам, стороны обсудили гуманитарные вопросы. В частности, затронули инициативу по ускорению возвращения военнопленных и освобождения гражданских.



Он пояснил, что за основу формирования списков взяли возрастной ценз и передали первый список лиц, которым исполнилось более 70 лет.



Также передали список граждан Украины, которым исполнилось более 65 лет, и они, по нашей информации, находятся в тяжелом медицинском состоянии. Таких насчитывается более 2000 человек.



Российская сторона сообщила, что на ее территории находятся дети, желающие вернуться в Украину.



«Обращаюсь ко всем гражданам Украины, кто разыскивает детей — обратитесь ко мне. Я составлю список родителей и родственников, которые могут забрать детей. И дальше будем работать над их возвращением. Мы договорились, что я такой запрос посылаю российской стороне, а они будут формировать свой список и официально обратятся ко мне, как к омбудсману Украины», — рассказал Лубинец.



В ночь на среду, 11 января украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провел встречу с омбудсменом страны-агрессора России Татьяной Москальковой. Переговоры прошли в в Анкаре при посредничестве Турции.