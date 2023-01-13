Лубинець передав Москальковій списки українців, які можуть знаходитись у Росії

Український омбудсмен Дмитро Лубинець провів третій раунд переговорів із представницею країни-агресора РФ Тетяною Москальковою у Туреччині. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.



З його слів, сторони обговорили гуманітарні питання. Зокрема, торкнулися ініціативи щодо прискорення повернення військовополонених та звільнення цивільних.



Він пояснив, що за основу формування списків узяли віковий ценз та передали перший список осіб, яким виповнилося понад 70 років.



Також передали список громадян України, яким виповнилося понад 65 років, і вони, за нашою інформацією, перебувають у тяжкому медичному стані. Таких налічується понад 2000 осіб.



Російська сторона повідомила, що на її території перебувають діти, які бажають повернутися до України.



«Звертаюся до всіх громадян України, хто шукає дітей — зверніться до мене. Я складу список батьків та родичів, які можуть забрати дітей. І далі працюватимемо над їх поверненням. Ми домовилися, що я такий запит надсилаю російській стороні, а вони формуватимуть свій список і офіційно звернуться до мене як до омбудсмана України», — розповів Лубинець.



У ніч на середу, 11 січня, український омбудсмен Дмитро Лубинець провів зустріч з омбудсменом країни-агресора Росії Тетяною Москальковою. Переговори пройшли в Анкарі за посередництва Туреччини.