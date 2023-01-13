«ЛНР» обвинила сотрудника ОБСЕ, гражданина Великобритании, в «шпионаже»

«МГБ ЛНР» открыло «уголовное дело» в отношении сотрудника ОБСЕ гражданина Великобритании Дэвида Оррэллса по обвинению в «шпионаже».



Оррэллс занимал должность руководителя группы технического мониторинга – оператора БПЛА луганской команды миссии.



Его обвиняют в том, что он по заданию иностранных спецслужб одной из стран НАТО якобы собирал и передавал информацию о местах дислокации позиций, военной техники и вооружений «народной милиции», а также координаты объектов гражданской инфраструктуры.



Ранее так называемый «суд» группировки приговорил жителя Луганщины Максима Петрова, работавшего переводчиком в луганском офисе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, к 13 годам лишения свободы за «госизмену».



«МГБ ЛНР» задержало двоих сотрудников луганской команды СММ ОБСЕ, подозреваемых в «госизмене».

Глава группировки Леонид Пасечник запретил с 30 апреля деятельность СММ ОБСЕ на оккупированной Луганщине.