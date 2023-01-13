«ЛНР» звинуватила співробітника ОБСЄ, громадянина Великобританії, у «шпигунстві»

«МДБ ЛНР» відкрило «кримінальну справу» стосовно співробітника ОБСЄ громадянина Великобританії Девіда Орреллса за звинуваченням у «шпигунстві».



Оррелс обіймав посаду керівника групи технічного моніторингу – оператора БПЛА луганської команди місії.



Його звинувачують у тому, що він за завданням іноземних спецслужб однієї з країн НАТО нібито збирав та передавав інформацію про місця дислокації позицій, військової техніки та озброєнь «народної міліції», а також координати об'єктів цивільної інфраструктури.



Раніше так званий «суд» угруповання засудив жителя Луганщини Максима Петрова, який працював перекладачем у луганському офісі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, до 13 років позбавлення волі за «держзраду».



«МДБ ЛНР» затримало двох співробітників луганської команди СММ ОБСЄ, підозрюваних у «держзраді».



Голова угрупування Леонід Пасічник заборонив з 30 квітня діяльність СММ ОБСЄ на окупованій Луганщині.