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В Украине будет агентство восстановления и развития инфраструктуры

13 января 2023, 19:13

В Украине будет агентство восстановления и развития инфраструктуры

Кабмин создает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

«Правительство создает на базе Государственного агентства инфраструктурных проектов и Государственного агентства автомобильных дорог новую структуру — Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины», – сообщил он.

По его словам, в Ирпене анонсировали восстановление за счет средств платформы United24 первых 18-и многоквартирных домов, которые были повреждены во время российской оккупации части Киевской области.

Он заверил, что соответствующее ведомство позволит оптимизировать рабочие процессы, избежать хаотичности в планировании и реализации проектов.

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