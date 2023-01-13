В Украине будет агентство восстановления и развития инфраструктуры

Кабмин создает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.



«Правительство создает на базе Государственного агентства инфраструктурных проектов и Государственного агентства автомобильных дорог новую структуру — Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины», – сообщил он.



По его словам, в Ирпене анонсировали восстановление за счет средств платформы United24 первых 18-и многоквартирных домов, которые были повреждены во время российской оккупации части Киевской области.



Он заверил, что соответствующее ведомство позволит оптимизировать рабочие процессы, избежать хаотичности в планировании и реализации проектов.