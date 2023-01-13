В Україні буде агентство відновлення та розвитку інфраструктури

Кабмін створює Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє УНН.



«Уряд створює на базі Державного агентства інфраструктурних проектів та Державного агентства автомобільних доріг нову структуру - Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України», - повідомив він.



За його словами, в Ірпені анонсували відновлення за рахунок коштів платформи United24 перших 18 багатоквартирних будинків, які були пошкоджені під час російської окупації частини Київської області.



Він запевнив, що відповідне відомство дозволить оптимізувати робочі процеси, уникнути хаотичності у плануванні та реалізації проектів.