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МАГАТЭ разместит инспекторов на украинских АЭС

13 января 2023, 20:06

МАГАТЭ разместит инспекторов на украинских АЭС

Международное агентство по атомной энергии намерено разместить своих инспекторов на всех украинских атомных электростанциях. Об этом сообщает пресс-служба агенства.

Так, МАГАТЭ планирует разместить двух или трех наблюдателей на Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской, а также на Чернобыльской АЭС.

«Наши эксперты по ядерной безопасности и физической безопасности будут следить за ситуацией на станциях, оценивать их оборудование и другие потребности, предоставлять техническую поддержку и консультации, а также сообщать о своих выводах в штаб-квартиру МАГАТЭ», — сказал он.

Отмечено, что эксперты будут вести мониторинг режима безопасности в условиях военного конфликта и ударов по энергосистеме Украины, непосредственно влияющих на работу атомных электростанций.

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