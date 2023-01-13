МАГАТЭ разместит инспекторов на украинских АЭС

Международное агентство по атомной энергии намерено разместить своих инспекторов на всех украинских атомных электростанциях. Об этом сообщает пресс-служба агенства.



Так, МАГАТЭ планирует разместить двух или трех наблюдателей на Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской, а также на Чернобыльской АЭС.



«Наши эксперты по ядерной безопасности и физической безопасности будут следить за ситуацией на станциях, оценивать их оборудование и другие потребности, предоставлять техническую поддержку и консультации, а также сообщать о своих выводах в штаб-квартиру МАГАТЭ», — сказал он.



Отмечено, что эксперты будут вести мониторинг режима безопасности в условиях военного конфликта и ударов по энергосистеме Украины, непосредственно влияющих на работу атомных электростанций.