МАГАТЕ розмістить інспекторів на українських АЕС

Міжнародна агенція з атомної енергії має намір розмістити своїх інспекторів на всіх українських атомних електростанціях. Про це повідомляє прес-служба агенції.



Так, МАГАТЕ планує розмістити двох чи трьох спостерігачів на Рівненській, Хмельницькій, Южно-Українській, а також Чорнобильській АЕС.



«Наші експерти з ядерної безпеки та фізичної безпеки стежитимуть за ситуацією на станціях, оцінюватимуть їх обладнання та інші потреби, надаватиме технічну підтримку та консультації, а також повідомлятимуть про свої висновки до штаб-квартири МАГАТЕ», — сказав він.



Зазначено, що експерти вестиму моніторинг режиму безпеки в умовах військового конфлікту та ударів по енергосистемі України, які безпосередньо впливають на роботу атомних електростанцій.