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МАГАТЕ розмістить інспекторів на українських АЕС

13 січня 2023, 20:06

МАГАТЕ розмістить інспекторів на українських АЕС

Міжнародна агенція з атомної енергії має намір розмістити своїх інспекторів на всіх українських атомних електростанціях. Про це повідомляє прес-служба агенції.

Так, МАГАТЕ планує розмістити двох чи трьох спостерігачів на Рівненській, Хмельницькій, Южно-Українській, а також Чорнобильській АЕС.

«Наші експерти з ядерної безпеки та фізичної безпеки стежитимуть за ситуацією на станціях, оцінюватимуть їх обладнання та інші потреби, надаватиме технічну підтримку та консультації, а також повідомлятимуть про свої висновки до штаб-квартири МАГАТЕ», — сказав він.

Зазначено, що експерти вестиму моніторинг режиму безпеки в умовах військового конфлікту та ударів по енергосистемі України, які безпосередньо впливають на роботу атомних електростанцій.

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