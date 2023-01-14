Взрывы на Киевщине: Горит объект критической инфраструктуры

В Киевской области около 06:00 утра были слышны звуки взрывов. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.



«На одном из объектов критической инфраструктуры имеем возгорание. На месте работают соответствующие службы. Предварительно, без пострадавших», — проинформировал Кулеба.



Воздушную тревогу перед взрывами в области не объявляли.



Позже заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в селе Копылов Киевской области во время утренней атаки зафиксировано попадание в жилую застройку. В домах местных жителей выбиты окна. На месте работают экстренные службы.



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