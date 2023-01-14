Вибухи на Київщині: Горить об'єкт критичної інфраструктури

У Київській області близько 06:00 ранку було чути звуки вибухів. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.



«На одному з об'єктів критичної інфраструктури маємо загоряння. На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без постраждалих», — поінформував Кулеба.



Повітряної тривоги перед вибухами в області не оголошували.



Пізніше заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що в селі Копилів Київської області під час ранкової атаки зафіксовано влучання в житлову забудову. У будинках місцевих жителів вибито вікна. На місці працюють екстрені служби.



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