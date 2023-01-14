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Кириленко назвал населенные пункты, попавшие под обстрелы

14 января 2023, 11:07

Кириленко назвал населенные пункты, попавшие под обстрелы

Донецкая область. Фото: ОВА Донецкая область. Фото: ОВА

В Донецкой области этой ночью шумно было на разных участках фронта от Угледара до Лимана. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

На Волновахском направлении под обстрелами оказались Угледар, Новоукраинка и Богоявленка.

На Донецком направлении два человека ранены в Курахово. В городе повреждены шесть многоэтажек и 17 частных домов. Также один дом поврежден в Кураховке и один дом — в Зоряном Марьинской громады. В Авдеевке в течение ночи были единичные «прилеты» по старой и центральной частях города, а утром произошел массированный артобстрел старого города.

На Горловском направлении повреждено здание предприятия в Константиновке. Напряженная ситуация в Соледарской громаде — под обстрелами Соледар, Раздоловка и Парасковеевка.

На Лисичанском направлении обстрелам подверглись Северск и Торское и Заречное Лиманской громады. Объемы разрушений устанавливаются.

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