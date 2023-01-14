Кириленко назвав населені пункти, які потрапили під обстріл

Донецька область. Фото: ОВА

На Донеччині цієї ночі гучно було на різних ділянках фронту від Вугледара до Лиману. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



На Волноваському напрямку під обстрілами опинилися Вугледар, Новоукраїнка та Богоявленка.



На Донецькому напрямку двоє людей поранені в Кураховому. У місті пошкоджено шість багатоповерхівок і 17 приватних будинків. Також один будинок пошкоджено в Курахівці та один будинок — у Зоряному Мар'їнської громади. В Авдіївці протягом ночі були поодинокі «прильоти» по старій та центральній частинах міста, а вранці стався масований артобстріл старого міста.



На Горлівському напрямку пошкоджено будівлю підприємства в Костянтинівці. Напружена ситуація в Соледарській громаді — під обстрілами Соледар, Роздолівка та Парасковіївка.



На Лисичанському напрямку обстрілу зазнали Сіверськ і Торське та Зарічне Лиманської громади. Обсяги руйнувань встановлюються.