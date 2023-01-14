Оккупанты ударили по 12 населенным пунктам в Донецкой области

Донецкая область. Фото: полиции

За минувшие сутки российские силы вели обстрелы 12 населенных пунктов на Донетчине. Есть раненые среди гражданских и разрушенные дома. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.



Оккупанты авиационными ракетами, ЗРК «С-300», РЗСО «Град», артиллерией, танками ударили по Авдеевке, Бахмуту, Константиновке, Торецку, Курахово, Великой Новоселке, Кураховке, Веселому, Карловке, Закотному, Красногоровке, Зоряному.



Уничтожены и повреждены 32 гражданских объекта: 24 жилых дома, предприятие, хозяйственные постройки, тракторы, гаражные боксы, автомобили.



«Двум ракетным ударам подверглась Константиновка, повреждены помещения предприятия. Курахово россияне дважды обстреляли из артиллерии, травмированы гражданские жители. Разрушениям подверглись четыре многоквартирных и семь частных домов», — уточнили в полиции.



Там добавили, что из авиации, «Градов», артиллерии и танков армия РФ била по Авдеевке и Великой Новоселке.



Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.