Окупанти вдарили по 12 населених пунктах у Донецькій області

Донецька область. Фото: поліції

За минулу добу російські сили вели обстріли 12 населених пунктів на Донеччині. Є поранені серед цивільних та зруйновані будинки. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Донецькій області.



Окупанти авіаційними ракетами, ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», артилерією, танками вдарили по Авдіївці, Бахмуту, Костянтинівці, Торецьку, Кураховому, Великій Новосілці, Курахівці, Веселому, Карлівці, Закотному, Красногорівці, Зоряному.



Знищено та пошкоджено 32 цивільні об'єкти: 24 житлові будинки, підприємство, господарські будівлі, трактори, гаражні бокси, автомобілі.



«Двох ракетних ударів зазнала Костянтинівка, пошкоджено приміщення підприємства. Курахове росіяни двічі обстріляли з артилерії, травмовано цивільних жителів. Руйнувань зазнали чотири багатоквартирні та сім приватних будинків», — уточнили в поліції.



Там додали, що з авіації, «Градів», артилерії й танків армія РФ била по Авдіївці та Великій Новосілці.



Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.