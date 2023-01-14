«ДНР» заявила о ранении женщин в Ясиноватой и в Донецке

Оккупированные Ясиноватая и Донецк попали под обстрел.



Как сообщает так называемый «СЦКК ДНР», по улице Воровского в Ясиноватой ранена женщина 1946 года рождения. «Штаб теробороны ДНР» заявляет об обстреле Донецка сегодня днем: в результате в Петровском районе ранена мирная жительница.



В Telegram показали «прилет» в Петровском районе.





Напомним, в сводке за сутки группировка «ДНР» не сообщала о раненых или жертвах обстрелов. На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель — в Бахмуте. Еще три человека были ранены.