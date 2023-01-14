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«ДНР» заявила про поранення жінок у Ясинуватій і в Донецьку

14 січня 2023, 14:25

«ДНР» заявила про поранення жінок у Ясинуватій і в Донецьку

Окуповані Ясинувата та Донецьк потрапили під обстріл.

Як повідомляє так званий «СЦКК ДНР», на вулиці Воровського в Ясинуватій поранено жінку 1946 року народження. «Штаб тероборони ДНР» заявляє про обстріл Донецька сьогодні вдень: через це в Петровському районі поранено мирну жительку.

У Telegram показали «приліт» у Петровському районі.



Нагадаємо, у зведенні за добу угруповання «ДНР» не повідомляло про поранених або жертв обстрілів. На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинув один мирний житель — у Бахмуті. Ще трьох людей було поранено.

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