«Шахтер» и «Челси» согласовали трансфер Мудрика за 100 миллионов евро

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» согласовал трансфер своего 22-летнего футболиста Михаила Мудрика в лондонский «Челси». Об этом сообщает британский телеканал SkySports.



Отмечается, что сумма трансфера полузащитника составит 88,5 миллионов фунтов стерлингов (100 миллионов евро).



Серьезность переговоров подтверждает и «Шахтер». «Президент ФК "Шахтер" Ринат Ахметов и совладелец ФК "Челси" Бехдад Эгбали обсудили сегодня переход Михаила Мудрика в "Челси". Стороны очень близки к трансферу футболиста в ФК "Челси"», — говорилось в сообщении донецкого клуба в субботу вечером.

Президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов і співвласник ФК «Челсі» Бехдад Егбалі обговорили сьогодні перехід Михайла Мудрика до «Челсі».



Сторони є дуже близькими до трансферу футболіста до ФК «Челсі».#Shakhtar pic.twitter.com/oztxs9nOAw — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 14, 2023



По данным SkySports, «Челси» заплатит 70 миллионов евро (62 миллиона фунтов) авансом и 30 миллионов евро (26,5 миллиона фунтов) в виде дополнительных выплат, которые включают в себя победу в Лиге чемпионов, премьер-лиге и другие индивидуальные условия, связанные с результативностью.



Украинскому футболисту предложили подписать контракт на семь с половиной лет.



Мудрик пройдет медобследование в Лондоне в воскресенье и, как ожидается, посетит стадион «Стэмфорд Бридж», чтобы посмотреть, матч Английской премьер-лиги между «Челси» и «Кристал Пэлас».

Михаил Мудрик признван лучшим игроком «Шахтера» по версии болельщиков второй год кряду. В 2022-м вингер провел за «горняков» 18 официальных матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.