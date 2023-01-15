«Шахтар» і «Челсі» погодили трансфер Мудрика за 100 мільйонів євро

Донецький футбольний клуб «Шахтар» погодив трансфер свого 22-річного футболіста Михайла Мудрика до лондонського «Челсі». Про це повідомляє британський телеканал SkySports.



Зазначається, що сума трансферу півзахисника становитиме 88,5 мільйонів фунтів стерлінгів (100 мільйонів євро).



Серйозність переговорів підтверджує і «Шахтар». «Президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов та співвласник ФК "Челсі" Бехдад Егбалі обговорили сьогодні перехід Михайла Мудрика до "Челсі". Сторони дуже близькі до трансферу футболіста у ФК "Челсі"», — йшлося у повідомленні донецького клубу у суботу ввечері.

Президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов та співвласник ФК «Челсі» Бехдад Єгбалі обговорили сьогодні перехід Михайла Мудрика до «Челсі».



Сторони дуже близькі до трансферу футболіста до ФК «Челсі». #Shakhtar pic.twitter.com/oztxs9nOAw — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 14, 2023



За даними SkySports, «Челсі» заплатить 70 мільйонів євро (62 мільйони фунтів) авансом і 30 мільйонів євро (26,5 мільйона фунтів) у вигляді додаткових виплат, які включають перемогу в Лізі чемпіонів, прем'єр-лізі та інші індивідуальні умови, пов'язані із результативністю.



Українському футболісту запропонували підписати контракт на сім із половиною років.



Мудрик пройде медобстеження в Лондоні в неділю і, як очікується, відвідає стадіон «Стемфорд Брідж», щоб подивитися матч Англійської прем'єр-ліги між «Челсі» та «Крістал Пелас».